Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности. Об этом сообщил РИА новости бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

По его словам, необходимо создать новые мобильные, компактные и безопасные средства борьбы с БЛА, способных обеспечить прикрытие от беспилотных средств как отдельных объектов, так и больших территорий.

Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Также бойцы Росгвардии изъяли на территории ЛНР 14 гранатометов, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, семь противотанковых управляемых ракет "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, четыре килограмма взрывчатых веществ и свыше трех тысяч патронов различного калибра.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

