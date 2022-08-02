Росгвардия уничтожила более 10 операторов украинских БПЛА в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"
Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской Народной Республике (ЛНР), говорится в сообщении на сайте ведомства.
"В ЛНР росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов БПЛА противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии", – говорится в сообщении.
Также бойцы Росгвардии изъяли на территории ЛНР 14 гранатометов, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, семь противотанковых управляемых ракет "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, четыре килограмма взрывчатых веществ и свыше трех тысяч патронов различного калибра.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли в Луганской Народной Республике документы, которые подтверждают массовое дезертирство среди украинских военных. Отмечалось, что с апреля по июнь этого года десятки военнослужащих парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 самовольно покинули передний край обороны. Их данные указаны в множестве рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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