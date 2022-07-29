РФ будет наблюдать за последствиями вступления Швеции и Финляндии в НАТО – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет наблюдать за последствиями вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом сообщает RT.
"А в остальном просто уже де-факто будем смотреть на то, какие угрозы это влечет само по себе, вступление в организацию как таковое. Это формальный шаг", – сказал он.
Как отметил представитель Кремля, РФ посмотрит, что будет с военной инфраструктурой, инструкторами и натовскими базами.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что из-за приближения НАТО к российским границам возрастает риск возникновения катастрофических событий.
Так политик прокомментировал процесс вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. При этом сенатор отметил, что на глобальную безопасность такого рода события не влияют.
Решение о приглашении Финляндии и Швеции в НАТО было принято в ходе саммита в Мадриде. Затем Хельсинки и Стокгольм формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.
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