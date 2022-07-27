"Личная территория": "не проедешь, не построишь"

Виктория четыре года ругается со своим соседом по даче. Участки они купили одновременно, но Руслан успел построить на своей территории огромный дом, и, видимо, простора ему после этого показалось маловато. Поэтому он раздвинул свои границы за счет общего с Викторией проезда.

Виктория дом так и не построила, ведь ни одна машина не проедет к ней на участок. На месте метровой дороги теперь тропинка в полтора метра. Руслан же уверяет, что никакой дороги здесь не было. Подробнее – в программе "Личная территория".