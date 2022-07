"The city. Едим": что взять с собой на пикник

В программе расскажут о вариантах блюд на вынос. Например, в Strelka Bar на Берсеневской набережной можно взять сэндвич с мятой моцареллой, грушей и смородиной. Еще можно зайти в Ugolёk на Большой Никитской улице и купить лепешки роти с уткой. В составе – японские приправы.

В Raw to go street тоже есть чем удивить, например, бататом с кокосовой сметаной. Подробности – в The City. Едим.