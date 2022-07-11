Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара упал ниже 60 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 5 июля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 17:01 доллар упал на 1,01 рубля – до 59,91 рубля. Кроме того, курс американской валюты снизился до 59,88 рубля.

При этом евро опустился ниже 60 рублей.

Ранее директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что ослабление рубля к американской и европейской валюте произошло при участии государства. По мнению аналитика, рубль будет продолжать падать по отношению к иностранным валютам до конца текущего года, а цель вернуть курс к 70–80 рублям будет достигнута. Это позволит экспортоориентированной экономике РФ пережить период санкций.

