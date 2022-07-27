Телеканал Москва 24 рассказал о погоде в разных частях города.

Так, в Репинском сквере ветра пока нет, однако там уже сгущаются тучи. Такая же погода наблюдается на Рязанском проспекте и в Замоскворечье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.