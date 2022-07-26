"Личная территория": "творит или вытворяет?"

В самом центре Москвы в подвале старого особняка расположилась мастерская Союза художников. Все бы было благостно и интеллигентно, если бы художница, поселившаяся там, не употребляла нецензурные слова и не ругалась с соседями.

Кроме того, женщина приютила у себя рецидивиста, который любит принимать душ прямо на улице на глазах у изумленной публики. Друг художницы уверяет, что она добрейшей души человек и что обидеть творческую личность может каждый, а вот понять – не все.

Подробнее – в программе "Личная территория".