В Мосводостоке рассказали об устранении последствий ливней в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков, сообщается в телеграм-канале Мосводостока.

Там отметили, что при необходимости открываются решетки дождеприемных колодцев, а на особом контроле Мосводостока находятся низинные места и остановки общественного транспорта.

Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить по номеру 8 (495) 657-87-03.

Ранее сообщалось, что сильный ливень с грозой обрушился на Москву. По прогнозам синоптиков, дождь будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 15 метров в секунду.

В Дептрансе посоветовали водителям парковать машины вдали от деревьев, избегать резких маневров, а также соблюдать на дорогах скорость и дистанцию. Также столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть летние веранды.

