Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие несколько часов на Москву могут обрушиться ливни с грозой, ожидается усиление ветра. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве и области во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду", – сказал метеоролог.

Об ухудшении погоды жителей столицы предупредили и в ГУ МЧС России по Москве. Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями главное управление МЧС России по Москве рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве рекомендовали водителям избегать обгонов, перестроений и опережений.

Утром сообщалось, что во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность, не исключены кратковременные осадки, которые при этом не принесут прохлады. Максимальная температура воздуха в городе может составить 30 градусов.

Позже МЧС выпустило предупреждение, согласно которому до конца дня в Москве пройдут сильные дожди, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть летние веранды.

