Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ближайшие несколько часов на Москву могут обрушиться ливни с грозой, ожидается усиление ветра. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве и области во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду", – сказал метеоролог.
Об ухудшении погоды жителей столицы предупредили и в ГУ МЧС России по Москве. Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность.
"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями главное управление МЧС России по Москве рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", – подчеркнули в ведомстве.
В министерстве рекомендовали водителям избегать обгонов, перестроений и опережений.
Утром сообщалось, что во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность, не исключены кратковременные осадки, которые при этом не принесут прохлады. Максимальная температура воздуха в городе может составить 30 градусов.
Позже МЧС выпустило предупреждение, согласно которому до конца дня в Москве пройдут сильные дожди, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть летние веранды.
"Атмосфера": до 30 градусов ожидается в Москве во вторник
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