Москвичей предупредили о сильной жаре 27 июля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В среду, 27 июля, в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары, сообщает Гидрометцентр России.

"Очень высокая температура. Период предупреждения – с 12:00 до 18:00. Сильная жара – 30–32 градуса", – говорится в сообщении.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Период предупреждения – с 12:00 27 июля до 12:00 28 июля.

В Роспотребнадзоре рекомендовали в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.

