Кафе и ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кафе и ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за предстоящей непогоды. Об этом рассказали в департаменте торговли и услуг столицы.
"По предупреждению МЧС о том, что в Москве 26 июля ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.
В столичном регионе во вторник, 26 июля, ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Отмечалось, что предстоящим днем в Москве и по области сохранится жаркая погода. Близость атмосферных фронтов сохраняет большую вероятность дождей, которые не принесут прохлады. В воздухе также выражен дефицит кислорода.
Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве в понедельник, 25 июля, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Таким образом, на одном квадратном метре столичных улиц оказалось порядка 4 ведер дождевой воды. Эксперт уточнил, что за полтора часа на столицу пролилось 42 миллиметра осадков, это 45% от месячной нормы июля.
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