На улицах Москвы дежурят 300 бригад Мосводостока и порядка 290 единиц техники

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Около 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с непогодой, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Уточняется, что они обеспечат оперативный пропуск осадков в водосточную сеть при возникновении такой необходимости.
В комплексе добавили, что менее чем за 1 час в некоторых районах Москвы выпало до 10 миллиметров осадков, при этом наибольшее количество пришлось на ЮВАО и ВАО.
В ведомстве подчеркнули, что водосточная сеть столицы справляется с объемом выпадающих осадков, все скопления воды носят кратковременный характер.
Между тем на портале мэра и правительства Москвы отмечается, что сообщить о больших скоплениях воды можно в управу своего района, префектуру округа, единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53 или на портал "Наш город".
Кроме того, о скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах следует сообщить в ГУП "Мосводосток" по номеру +7 (495) 657-87-03, о скоплениях воды в подземных переходах – в ГБУ "Гормост" по номеру +7 (495) 623-58-46.
Ранее сообщалось, что мощный ливень обрушился на Москву. В некоторых частях города уже отмечаются подтопления.
По прогнозам синоптиков, дождь с грозой будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду.
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Московском регионе
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