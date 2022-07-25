Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мощный ливень обрушился на Москву. В некоторых частях города уже отмечаются подтопления.

По прогнозам синоптиков, дождь с грозой будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду.

В столичном Дептрансе водителей призвали избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. По возможности лучше отказаться от поездок на личном транспорте.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – предупредили в ведомстве.



Ранее о прогнозируемом в столице ухудшении погоды предупредил в ГУ МЧС России по городу. В ведомстве призвали москвичей быть осторожнее на дороге в непогоду и снизить скорость движения.

В свою очередь, столичным кафе и ресторанам было рекомендовано закрыть летние веранды. Также рестораторам посоветовали укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.

