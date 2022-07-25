Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре с порывами 14–17 м/с

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве во второй половине дня 25 июля ожидается гроза, дождь и сильный ветер, сообщает ГУ МЧС России по городу.

"Ожидаются дождь, гроза, при грозе порывы ветра 14–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В МЧС призвали водителей быть осторожнее на дороге в непогоду и снизить скорость движения.

В свою очередь, столичным кафе и ресторанам уже рекомендовали закрыть летние веранды. Также рестораторам посоветовали укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.

