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Москва 24

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Общество

25 июля, 22:09

За полтора часа в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

обществопогода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве в понедельник, 25 июля, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За полтора часа в понедельник на Москву пролилось 42 миллиметра осадков, это 45% от месячной нормы июля. Таким образом на одной квадратном метре столичных улиц оказалось порядка 4 ведер дождевой воды", – написал он в своем телеграм-канале.

Тишковец уточнил, что около 4 ведер дождевой воды оказалось на одном квадратном метре улиц Москвы.

В свою очередь РИА Новости сообщили, что городские службы начали откачивать воду из тоннеля на Рабочей улице. Уточняется, что сотрудники МЧС и "Мосводоканала" работают на месте подтопления.

Ранее сообщалось, что мощный ливень обрушился на Москву. В некоторых частях города уже отмечаются подтопления.

По прогнозам синоптиков, дождь с грозой будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду.

В ряде районов Москвы выпало до 10 миллиметров осадков

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