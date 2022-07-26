Москву накрыл сильный ливень с грозой

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Сильный ливень с грозой обрушился на Москву. По прогнозам синоптиков, дождь будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 15 метров в секунду.

В Дептрансе Москвы рекомендовали водителям парковать машины вдали от деревьев, избегать резких маневров, а также соблюдать на дорогах скорость и дистанцию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие несколько часов на Москву могут обрушиться ливни с грозой, ожидается усиление ветра.

До этого МЧС выпустило предупреждение, согласно которому до конца дня в Москве пройдут сильные дожди, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть летние веранды.

