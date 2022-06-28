"Личная территория": верни детей!

Ольга Яшенина год не видела своих детей. С ее слов, их похитил отец прямо из детского сада и с тех пор даже не разрешает встречаться с ними, ссылаясь на то, что сын и дочь якобы не хотят видеть мать.

Мужчина уверен, они не нужны ей. И он сам прекрасно справляется с родительскими обязанностями. Что решил суд и с кем должны остаться дети – в программе телеканала Москва 24.

