Красный уровень погодной опасности объявили в Италии

В Италии объявили красный уровень погодной опасности. Термометры показали 40 градусов уже в 08:00, города заволокло дымом от природных пожаров.

Из-за смога видимость небольшая. При такой погоде итальянцы предпочли не выходить на улицу. Власти тоже рекомендовали остаться дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.