Сотрудник МЧС спас девочку, которую затянуло в шлюз на Енисее. Он больше двух часов держал на плаву школьницу, которая упала с дамбы в воду.

Прибывшие на место сотрудники МЧС перекрыли шлюзы, а один из спасателей спустился к девочке. Вытащить ее сразу не смогли – мешал завал из бревен и мусора. Как только убрали завалы, подростка благополучно подняли и передали врачам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.