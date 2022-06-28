Четырех человек спасли на водоемах Москвы за прошедшие сутки

13:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В понедельник, 27 июня, на столичных водоемах спасли четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).
Так, одного из мужчин спасли утром на озере Школьном в Зеленограде. Дежурная смена станции "Пансионат" заметила скрывшегося под водой человека.
"В 20 метрах от берега с глубины двух метров спасатели подняли на поверхность мужчину. Пострадавшему 1983 года рождения оказали первую помощь, после чего его госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Днем водолазы заметили зовущего на помощь человека на Пенягинском пруду. Мужчину подняли с глубины в 50 метрах от берега. На берегу пострадавшему оказали первую помощь. Мужчина рассказал, что во время купания в запрещенном месте не рассчитал силы и начал тонуть.
Вечером спасатели станции "Крымский мост" получили сообщение от капитанов прогулочных теплоходов о тонущем человеке в районе причала Красный Октябрь на Москве-реке. Вскоре дежурная смена подняла недалеко от причала из воды мужчину. Пострадавшему оказали необходимую помощь и передали полицейским для выяснения всех обстоятельств.
Спасатели также подняли из воды на Терлецких прудах мужчину 1989 года. От медицинской помощи он отказался.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! Спасатели на воде призывают соблюдать правила безопасности на водоемах. Не купайтесь в запрещенных для этого местах, не оставляйте детей без присмотра", – говорится в сообщении.
Ранее спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшего мужчину. Скрывшегося под водой человека заметили сотрудники поисково-спасательной станции "Борисовская" во время патрулирования. ЧП произошло в 25 метрах от берега.
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