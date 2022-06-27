Мощные ливни обрушились на север Турции

На севере Турции прошли мощные ливни. Реки выходят из берегов. Также там объявлен красный уровень погодной опасности.

В Черноморском регионе разлилась река Секе, вода поднялась и снесла несколько мостов. Местных жителей попросили не выходить на улицы, а владельцам магазинов рекомендовали закрыть торговые точки. Синоптики прогнозируют, что дожди на севере Турции не прекратятся минимум до 29 июня.

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