Новости регионов: пожар в церкви в Петербурге и ДТП с грузовиком в Бурятии

В Санкт-Петербурге загорелась церковь на Приозерском шоссе. По данным МЧС, огонь охватил всю кровлю.

О пострадавших пока не сообщается.

Утром 26 июня в Бурятии грузовик выехал на встречную полосу и протаранил рейсовый автобус. В салоне в это время были 10 пассажиров, среди них четверо детей. Удар был настолько сильный, что вытаскивать пострадавших пришлось спасателям.

В Сочи продолжаются поиски людей, унесенных в море на автомобилях. Уже обследовали участки береговой полосы Черного моря площадью 35 квадратных метров. К работам привлекли авиацию и спасательные катера. Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.