Новости регионов: пожары в Алтайском крае и инцидент на концерте певицы Максим

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Природные пожары в Алтайском крае захватили уже 615 гектаров. К тушению привлекли самолёт-амфибию МЧС. На месте работают оперативные группы с беспилотной авиасистемой. Всего в борьбе с огнём участвуют больше 200 человек.
В Вологде загорелся старый дебаркадер. Он был пришвартован возле речного вокзала. Огонь распространился быстро. Когда приехали пожарные, пламя охватило все конструкции. Получили повреждения и стоявшие рядом катера. Сейчас пожар потушили. Пострадавших нет. Сам дебаркадер, как и здание вокзала, давно не использовались и пустовали.
В Калининграде женщина оставила маленького ребенка в машине возле супермаркета на 28-градусной жаре.
Прохожие обратили внимание на мальчика, который спал в запертом салоне. Люди вызвали полицию, но еще до приезда наряда решили все-таки самостоятельно выбить стекло и освободить малыша. Мать ребенка вскоре вернулась к своему автомобилю. После долгих уговоров она согласилась отвезти сына в больницу.
Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
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