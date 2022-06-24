Эксперт рассказала, что делать при получении травмы за границей

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Перед поездкой за границу туристам советуют позаботиться об оформлении страховки, поскольку она предусматривает не только оказание экстренной медицинской помощи, но и ряд других необходимых в путешествии опций. Об этом со ссылкой на директора проектов дирекции розничного страхования "Сберстрахования" Елену Кошелеву сообщает Life.ru.

По ее словам, при получении травмы туристу сразу следует обратиться в сервисную компанию страховщика по номеру, указанному в полисе. В компании уточнят жалобы клиента и подберут медучреждение нужного профиля. Оператор может помочь вызвать скорую или сообщить, в какую клинику нужно обратиться.

"Сервисная компания направляет в клинику гарантийное письмо, врачи ждут туриста и оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Затем застрахованному выдают рекомендации по дальнейшему лечению. Оплачивать дополнительно ничего не нужно", – объяснила Кошелева.

При этом она подчеркнула, что плановую помощь по страховке путешественники получить не смогут, поскольку такие случаи строго отслеживаются страховыми компаниями. Кроме того, не все полисы покрывают обострения хронических заболеваний, поэтому важно заранее ознакомиться с перечнем рисков и лимитов по ним, покрываемых страховкой.

Эксперт добавила, что иногда врачи выдают необходимые лекарства прямо в клинике, но если отдыхающему все-таки пришлось самостоятельно пойти в аптеку, по возвращении домой он может возместить потраченные средства, предъявив рецепт и чеки.

Если клиент по каким-то причинам не может позвонить в сервисную компанию, ему следует обратиться в клинику самостоятельно. Главное – получить у врача все необходимые документы и чеки. По возвращении надо направить документы в страховую компанию и ждать возмещения затрат.

Важно знать, что случай не признают страховым, если травма произошла тогда, когда турист был в состоянии алкогольного опьянения. Также нужно внимательно изучить условия страхования при использовании мопедов и электросамокатов. Не все полисы покрывают травмы, полученные при катании на них.

Также очень актуальна страховка от невыезда или задержки рейса и багажа. Оформление полиса обеспечит путешественника защитой, если его чемодан не прилетел тем же рейсом. В этом случае страховая компания возместит понесенные расходы за покупку предметов первой необходимости.

Любителям активного отдыха и спорта эксперт рекомендует покупать специальные полисы, поскольку травмы при занятиях спортом не входят в базовое покрытие. Фанатам экстремальных развлечений следует заранее проверить, покрывает ли полис поисково-спасательные работы.

При оформлении полиса, который прилагается к путевке, надо обращать внимание на наличие франшизы. Полис с франшизой предполагает, что заранее оговоренную часть расходов застрахованный покроет за свой счет, а свыше – страховая компания.

Ранее в АТОР сообщили, что летом 2022 года туристов из-за рубежа в России почти не будет. Путешественников отталкивают высокие цены на билеты, ограничения на визы и проблемы с оплатой картой.

Как отмечают представители туротрасли, этим летом волна экскурсионных туристов уменьшится более чем на 95% по сравнению с периодом до эпидемии COVID-19.

О возможном сокращении числа путешественников из-за рубежа сообщают и в Ростуризме. Как уточнила руководитель ведомства Зарина Догузова, несколько лет назад экспорт услуг в туристической сфере приносил РФ свыше 11 миллиардов долларов ежегодно. В этом же году этот показатель может упасть до 2 миллиардов долларов.

