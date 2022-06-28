Смерч прошел в нидерландском Зирикзе

Смерч зафиксировали в голландском городе Зирикзе. По меньшей мере один человек погиб и 10 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Смерч срывал крыши с домов, валил деревья. В Нидерландах каждый год случается несколько торнадо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

