Уровень воды в реках Крыма и Краснодарского края может достичь опасных отметок

Уровень воды в реках Крыма, Краснодарского края и Северного Кавказа на этой неделе может вновь достичь опасных отметок. В Симферополе накануне ввели режим чрезвычайной ситуации.

Отпуска у тысяч россиян испорчены. Вместо того чтобы нежиться на пляже, они эти пляжи расчищают от веток и мусора.

Насколько велик риск превратить свой отдых в экстремальное путешествие? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.