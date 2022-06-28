Новости мира: на юге Техаса в кузове грузовика обнаружили тела 46 погибших

На юге Техаса полицейские обнаружили в кузове грузовика тела по меньшей мере 46 погибших. Еще 16 человек, в том числе четыре подростков, выжили. Сейчас они находятся в больнице. Об этом сообщает агентство Associated Press. Власти полагают, что погибшие и пострадавшие – мигранты, которые нелегально пересекли американо-мексиканскую границу. Фура стала для них смертельной ловушкой. Температура воздуха внутри была выше 40 градусов, люди скорее всего погибли от теплового удара.

В Японии извергается вулкан Сакурадзима в 50 километрах от атомной электростанции "Сэндай". Стихии присвоен третий уровень опасности из пяти. Столб пепла и дыма поднялся на высоту 5,5 километра. Этот вулкан на острове Кюсю считается одним из самых опасных. Нынешнее извержение, по сообщениям властей, ущерба пока не принесло.

В Нидерландах разрушительный торнадо прошелся по городу Зирикзе. Смерч сорвал крышу с церкви и нескольких домов, поломал деревья, разрушил фасады жилых строений. Как минимум один человек погиб и 10 получили травмы. Власти сообщают, что число жертв может возрасти.

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