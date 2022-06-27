Восемь греческих дипломатов в РФ объявлены персонами нон грата – МИД РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МИД России объявил в качестве ответной меры 8 греческих дипломатических сотрудников в РФ персонами нон грата, сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, посол Греции Екатерина Нассика была вызвана в министерство, где ей был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении РФ.
"Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены "persona non grata" и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней. Доведена информация о предпринимаемых российской стороной других шагах, связанных с функционированием загранпредставительств Греции в России", – говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ответственность за принятые меры лежит на Греции. При продолжении греческими властями недружественной политики в отношении РФ МИД примет ответные меры.
Ранее Греция и Германия договорились о поставках Украине советских танков в рамках кругового обмена. Подобное соглашение обсуждалось и с Польшей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что страны Запада как будто соревнуются в том, кто поставит больше вооружений на Украину. По ее мнению, если бы западные страны выступали за мир, то стимулировали бы переговоры, а не поставки оружия.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Визовые центры Греции в РФ продолжат работу
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