Движение по улице Грина перекрыли из-за аварии с участием двух машин

Движение по улице Грина в сторону бульвара Дмитрий Донского перекрыли, сообщили в Дептрансе. Там столкнулись две машины, момент аварии сняли городские камеры. Машина доставки поворачивала налево, но водитель не увидел второй автомобиль.

О состоянии водителей не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.