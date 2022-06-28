Автомобиль врезался в столб на юго-западе Москвы

Около ТЦ "Новомосковский" машина на высокой скорости врезалась в столб. Он надломился и повис на проводах.

В данный момент на месте работают оперативные службы. Водителям рекомендовали объезжать данный участок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.