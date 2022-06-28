Движение восстановили на Киевском шоссе после ДТП

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Движение восстановили на участке Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково после аварии с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел ранее во вторник, 28 июня. На участке шоссе вблизи воздушной гавани столкнулись два автомобиля. На место были вызваны экстренные службы.

В результате движение в сторону области пришлось временно перекрыть. Позже для проезда автомобилей открыли четыре из пяти полос автодороги.

