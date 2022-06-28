Новый электробус-гармошку начали тестировать на северо-востоке Москвы

Новый электробус-гармошку начали тестировать в столице. Машина сделана по отечественным технологиям. Пока ездит гармошка в тестовом режиме по маршруту т73 на северо-востоке города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Направление выбрали не случайно, так как там много пассажиров и большие расстояния. Салон вмещает 140 пассажиров и на одном заряде электробус может проехать до 80 километров.

Предусмотрели систему блокировки движения при открытых дверях, камеры видеонаблюдения с обзором 360 градусов. Есть климат-контроль и USB-зарядки. Сидячих мест – 44.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.