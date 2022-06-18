Европа начала использовать зимние запасы газа из-за снижения поставок из РФ – СМИ

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Европейские страны начали использовать зимние запасы газа в связи с сокращением поставок из России, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, из-за решения "Газпрома" приостановить работу газотурбин Siemens в связи с их ремонтом поставки газа снизились в Германию, Францию, Австрию, Италию.

Отмечается, что сокращение запасов в европейских подземных газовых хранилищах произошло впервые с середины апреля, резервы уменьшились на 1 процентный пункт.

Если "Северный поток" будет остановлен полностью, Европа не сможет накопить необходимые запасы к началу отопительного сезона, тогда топливо может закончиться к январю.

Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens. Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. По его словам, Шольц следует оценке министра экономики Роберта Хабека, который ранее также назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".

Главы министерств финансов стран "Большой семерки" заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.

В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, заявил, что европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро. Он отметил, что несколько крупных европейских газовых компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли.

Также авторы статьи издания Les Echos утверждают, что Россия получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. По их словам, члены Евросоюза ежедневно перечисляют "Газпрому" 200 миллионов долларов, несмотря на санкции и обещания наложить эмбарго на российские энергоресурсы.

По мнению авторов материала, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы". Уменьшение объемов покупок российского газа со стороны Европы компенсируется ростом цен на энергоресурсы.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.

