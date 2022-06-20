Недовольные новой формой контракта на военную службу демонстранты подожгли несколько пассажирских поездов в Индии. Правительство страны предлагает заключать не постоянные, а фиксированные контракты, которые действуют четыре года.

Протестующие считают, что такая схема снизит их шансы получить желанную постоянную военную работу, которая гарантирует хорошую зарплату и пенсию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

