Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Эксперты Росавиации выявили возможные причины ошибок пилотов самолетов, сообщает газета "Известия".
Одними из ошибочных действий пилотов, по словам специалистов, являются технологические недостатки оборудования кабин, а именно близкое расположение кнопок и отсутствие защиты от случайного нажатия. Оно может привести к сбою в работе шасси, выключению двигателей, а также к механизации крыла.
Также причиной ошибки пилота может стать и человеческий фактор – недостаток взаимодействия между летчиками, в частности неаккуратность, невнимательность, рассеянность и слишком быстрое принятие решений и шагов.
Помимо недостатка взаимодействия пилотов, эксперты выделили и такую ошибку, как отклонение их от стандартных эксплуатационных схем.
Расследование специалистами Росавиации связано с недавним ЧП, которое произошло с воздушным судном Sukhoi Superjet (SSJ) авиакомпании "Азимут". По информации транспортной прокуратуры по региону, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси.
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