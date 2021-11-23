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Эксперты Росавиации выявили возможные причины ошибок пилотов самолетов, сообщает газета "Известия".

Одними из ошибочных действий пилотов, по словам специалистов, являются технологические недостатки оборудования кабин, а именно близкое расположение кнопок и отсутствие защиты от случайного нажатия. Оно может привести к сбою в работе шасси, выключению двигателей, а также к механизации крыла.

Также причиной ошибки пилота может стать и человеческий фактор – недостаток взаимодействия между летчиками, в частности неаккуратность, невнимательность, рассеянность и слишком быстрое принятие решений и шагов.

Помимо недостатка взаимодействия пилотов, эксперты выделили и такую ошибку, как отклонение их от стандартных эксплуатационных схем.

Расследование специалистами Росавиации связано с недавним ЧП, которое произошло с воздушным судном Sukhoi Superjet (SSJ) авиакомпании "Азимут". По информации транспортной прокуратуры по региону, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси.