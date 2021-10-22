Летевший в Москву самолет вернулся в Нижний Новгород

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Вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву самолет вернулся в аэропорт сразу после взлета, сообщает РИА Новости.

В авиакомпании "Россия" заявили, что самолет Superjet 100, выполняющий рейс Нижний Новгород – Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине.

"В соответствии с требованиями по безопасности полетов в аэропорту была объявлена тревога. Посадка прошла 22 октября в 17:55", – отмечается в сообщении.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что лайнеру пришлось вернуться из-за неубранного шасси.

Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов из-за возврата воздушного судна. Если будут обнаружены основания, в ведомстве примут меры прокурорского реагирования.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Сообщалось, что у него сработал датчик неисправности системы управления.