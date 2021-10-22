Летевший в Москву самолет вернулся в Нижний Новгород

Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву самолет вернулся в аэропорт сразу после взлета, сообщает РИА Новости.
В авиакомпании "Россия" заявили, что самолет Superjet 100, выполняющий рейс Нижний Новгород – Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине.
"В соответствии с требованиями по безопасности полетов в аэропорту была объявлена тревога. Посадка прошла 22 октября в 17:55", – отмечается в сообщении.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что лайнеру пришлось вернуться из-за неубранного шасси.
Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов из-за возврата воздушного судна. Если будут обнаружены основания, в ведомстве примут меры прокурорского реагирования.
Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Сообщалось, что у него сработал датчик неисправности системы управления.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: