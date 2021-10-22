Пассажирский самолет Москва – Казань подал сигнал тревоги

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Самолет, выполняющий пассажирский рейс Москва – Казань, подал тревожный сигнал после вылета из аэропорта Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По его словам, в настоящее время лайнер набирает высоту в небе над Московской областью, продолжая полет по установленному курсу.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Сообщалось, что у него сработал датчик неисправности системы управления.