Митинги за установление контроля над оружием прошли в США

Митинги за установление более жесткого контроля над огнестрельным оружием прошли в США и других странах. Акцию назвали "Марш за наши жизни".

На одном из митингов кто-то крикнул, что видел в толпе вооруженного человека. В результате произошла паника. Однако тревога оказалась ложной.

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