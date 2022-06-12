Мадрид принес извинения Берлину за предложение поставить Киеву немецкие танки – СМИ

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Официальный Мадрид принес извинения перед правительством ФРГ за излишнее волнение, вызванное новостью о возможной отправке Испанией на Украину немецких танков Leopard A4. Об этом сообщает Business Insider.

"Новость вызвала большой ажиотаж в Берлине. <...> это признали испанские официальные лица, которые, как говорят, извинились перед федеральным правительством за волнение и давление, которое оно оказало на канцлера [ФРГ Олафа Шольца]", – говорится в публикации.

По информации издания, такое решение могло создать настоящий прецедент, поскольку это были бы первые танки НАТО, которые страны Запада пожертвовали бы ВСУ. В статье также отмечается, что техника, закупленная у немцев в 1990 годах, возможно, находится в неисправном состоянии и требует ремонта.

О возможной отправке Испанией тяжелых вооружений Украине, в том числе немецких танков Leopard A4, стало известно 5 июня. Эту новость со ссылкой на источники опубликовала испанская газета El Pais. В публикации также утверждалось, что министерство обороны Испании предложило Киеву обучить военнослужащих обращению с западными танками.

На следующий день издание Spiegel сообщило, что в Германии выступили против поставки Киеву танков. По информации источников, в Берлине предположили, что власти Украины могут применить военные машины ФРГ с целью вторжения в РФ, что будет свидетельствовать о действиях фашисткой Германии в период ВОВ.

