Фото: AP Photo/Martin Meissner
В Германии выступили против поставки Киеву танков, так как техника может оказаться в РФ, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком кабмине.
По их данным, в Берлине предположили, что власти Украины могут применить военные машины ФРГ с целью вторжения в РФ, что будет свидетельствовать о действиях фашисткой Германии в период ВОВ.
"Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России", – отмечается в материале.
По информации источника, в этом плане кабмин ФРГ не может доверять украинской столице.
"Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков", – говорится в сообщении.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник высмеял медлительность страны в поставках Киеву оружия, выложив в Сеть снимок улитки, к которой присоединен патрон.
Кроме того, Мельник до этого отмечал, что Германия часто игнорирует интересы Украины, так как не воспринимает ее как великую культурную европейскую нацию и влиятельный политический субъект. По его словам, именно это и является основным вызовом в двусторонних отношениях.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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