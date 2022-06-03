Посетители парка развлечений застряли на аттракционе в Пенсильвании

В американском штате Пенсильвания посетители парка развлечений зависли вниз головой из-за технической неисправности. Там сломался аттракцион "Аэро 360". Люди висели вверх ногами. Потом всех эвакуировали, никто не пострадал.

Администрация парка уверяет, что перед началом работы этот аттракцион, как и все другие, был проверен технической инспекцией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.