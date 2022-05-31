Президент Хорватии заявил, что новые санкции против РФ вызовут лишь улыбку у Путина

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Новые антироссийские санкции вызовут лишь улыбку у Владимира Путина, так как до сих пор ограничения не привели к ослаблению экономики России. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

По его словам, санкции не функционируют. Он добавил, что Россия не ощутила последствия, а когда это произойдет, то конфликт на Украине уже закончится.

"Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться. Нефть и газ будут перенаправлены в другие места, потому что спрос велик и есть покупатели", – приводит слова Милановича РИА Новости.

Он отметил, что хотел бы, чтобы Хорватия стала ключевым энергетическом игроком с Адриатическим нефтепроводом и терминалом для природного сжиженного газа. Однако, сказал Миланович, ключевыми игроками в этом вопросе являются Венгрия, Словакия и Чехия.

"То, что через наш нефтепровод пойдет нефть, что это означает? К нам газ сейчас поступает через Сербию. Все это связано, Сербии часть нефти приходит через нас. Это ограниченные объемы и возможности, которые дает нефтепровод и газопровод из нашего СПГ-терминала", – подчеркнул президент Хорватии.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

