Запад вряд ли сможет придумать новые действенные санкции против РФ – Джабаров

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Евросоюз вряд ли сможет придумать новые санкции против России, которые смогли бы дать действенный результат. Об этом "Газете.ру" рассказал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, Запад был уверен, что после первых пакетов санкций экономика России рухнет, однако этого не случилось.
"И доллар не стоит 200 рублей, как заявлял (президент США Джо. – Прим. ред.) Байден, в магазинах все полки набиты товарами, цены не растут, коммуналка та же самая практически осталась. Многие граждане готовятся к летним отпускам, причем отдыхать все хотят уже в России, у нас очень много прекрасных мест", – сказал сенатор.
Джабаров отметил, что чем больше Запад хочет навредить России, тем больше он вредит сам себе.
"Завтра будет первый день лета, но оно быстро пройдет, через три месяца наступит осень. За это время надо было бы наполнить газовые хранилища, нефтяные всякие хранилища. А этого не будет, потому что некоторые страны отказались платить в рублях", – подчеркнул сенатор.
Он добавил, что иллюзии о возможной замене РФ на газовом рынке быстро развеются. Джабаров считает, что Запад первый протянет Москве руку дружбы.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России направлены именно против русского народа. Он обратил внимание на то, что санкции со стороны западных государств не являются наказанием президента РФ, политического и военного руководства ввиду того, что ни у кого из данных представителей власти нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за рубежом.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
"Деньги 24": Европа не может согласовать шестой пакет санкций против РФ
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