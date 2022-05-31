В ЕК рассказали, когда начнет действовать запрет на импорт нефти из России

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Запрет Евросоюза на импорт сырой нефти из России начнет действовать через полгода после введения санкций, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

При этом срок отказа от нефти составит 8 месяцев. Таким образом, введение эмбарго на импорт российских нефтепродуктов будет происходить поэтапно.

Ранее представитель ЕК Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Мишель также подтвердил, что шестой пакет санкций предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из РФ в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

