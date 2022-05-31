Аналитик оценил договоренность стран ЕС о частичном запрете на импорт нефти из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал решение лидеров стран Европейского союза ввести эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций, сообщает RT.

По его мнению, частичный отказ от российской нефти носит отложенный характер – ожидается, что отказ ЕС от импорта нефти полностью реализуют через несколько месяцев.

Аналитик отметил, что европейские компании и некоторые правительства надеются, что до этого получится передоговориться об условиях поставок российских нефтепродуктов.

Митрахович заявил, что эмбарго на импорт нефти из России неизбежно обернется стрессом для европейской экономики. При этом специалист полагает, что полностью купировать такой стресс с помощью теневых схем торговли ЕС не удастся.

"Если через несколько месяцев не будет найден компромисс по украинскому кейсу, ЕС действительно прекратит закупки российской нефти по морю, и лишь частично это будет компенсировано теневой схемой торговли. Тогда масштабного стресса с ростом цен на нефть, на нефтепродукты, на стоимость перевозок в ЕС, общего роста инфляции будет не избежать", – добавил он.

Ранее представитель ЕК Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Мишель также подтвердил, что шестой пакет санкций предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные ограничения.

Запрет Евросоюза на импорт сырой нефти из России начнет действовать через полгода после введения санкций. При этом срок отказа от нефти составит 8 месяцев. Таким образом, введение эмбарго на импорт российских нефтепродуктов будет происходить поэтапно.

В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из РФ в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

