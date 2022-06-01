Синоптик предупредил о сильных осадках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вечером среды, 1 июня, в Москве ожидаются интенсивные ливни и грозы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он пояснил, что до второй половины дня в столице будет сохраняться комфортная погода, однако ближе к вечеру под влиянием атмосферного фронта небо заволокут тучи.
"В небе мегаполиса появятся башенки отдельных кучевых облаков, возвещающих о себе канонадой гроз и скоротечными ливнями с интенсивностью до 3–4 миллиметров", – сказал Тишковец в эфире программы "Соловьев Life".
При этом, по словам синоптика, воздух прогреется до июньских 22–24 градусов.
Ранее сообщалось, что 1 июня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди. Отмечается, что максимальная температура воздуха в Москве составит 21–23 градуса, по области – 19–24 градуса.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 июня
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