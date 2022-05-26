Забравшихся на строящееся колесо обозрения на ВДНХ руферов задержали

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Руферов, которые забрались на строящееся колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, задержали и передали правоохранителям. Об этом сообщает ТАСС.

"Незаконное проникновение на территорию строящегося аттракциона оперативно зафиксировано всеми компетентными службами. Нарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции", – рассказали в пресс-службе компании-оператора.

Отмечается, что меры по охране объекта будут ужесточены.

Ранее руферы уже проникали на "Солнце Москвы" 19 мая. Нарушители незаконно перелезли через забор на огороженную территорию строительной площадки на рассвете, чтобы снять видео для соцсетей. В настоящее время ведется расследование. Имена злоумышленников известны, по результатам проверки их привлекут к ответственности.

