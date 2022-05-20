Руферов привлекут к ответственности за проникновение на колесо обозрения на ВДНХ

Руферов, которые забрались на аттракцион "Солнце Москвы", привлекут к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе колеса обозрения.

Их имена уже установили. Тем более что своих лиц они не скрывали, а видео выложили в интернет. Судя по кадрам, экстремалам удалось забраться на самую верхушку аттракциона.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 140 метров планируют открыть в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

