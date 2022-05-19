Пожар на заводе в Иванове ликвидирован

В Иванове потушили пожар на заводе, где производят пластиковые окна. Его площадь составила 900 квадратных метров, ранее говорили о тысяче.

Локализовать удалось достаточно быстро, а вот с тушением было сложнее. Из здания эвакуировали 60 человек, обошлось без пострадавших. В данный момент спасатели продолжают проливать помещения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

